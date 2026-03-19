Ultim'ora Cagliari-Napoli, arbitra Mariani (Juve-Napoli) con Marini (Napoli-Verona) al Var

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Sarà Maurizio Mariani l'arbitro di Cagliari-Napoli, in campo domani per la trentesima giornata del campionato di Serie A. Al Var c'è invece Marini. Una scelta che farà discutere perché Mariani torna ad arbitrare il Napoli dopo Juve-Napoli ed il rigore negato a Hojlund. E Marini che fu il VAR nel disastro di Napoli-Verona. Ecco la sestina completa:

MARIANI

BINDONI – TEGONI

IV: PERRI

VAR: MARINI

AVAR: SERRA