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Cagliari-Napoli, arbitra Mariani (Juve-Napoli) con Marini (Napoli-Verona) al Var

Cagliari-Napoli, arbitra Mariani (Juve-Napoli) con Marini (Napoli-Verona) al VarTuttoNapoli.net
© foto di Federico De Luca 2026
Oggi alle 12:20Serie A
di Fabio Tarantino

Sarà Maurizio Mariani l'arbitro di Cagliari-Napoli, in campo domani per la trentesima giornata del campionato di Serie A. Al Var c'è invece Marini. Una scelta che farà discutere perché Mariani torna ad arbitrare il Napoli dopo Juve-Napoli ed il rigore negato a Hojlund. E Marini che fu il VAR nel disastro di Napoli-Verona. Ecco la sestina completa:

MARIANI

BINDONI – TEGONI

IV:      PERRI

VAR:  MARINI

AVAR:   SERRA