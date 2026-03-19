La Fiorentina sogna in grande per l'anno prossimo: contatto con Maresca

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​​​​​​​Arrivare a Maresca però appare impresa complicata. Perché il tecnico spera di essere scelto come post Josep Guardiola al Manchester City.

Negli ultimi giorni c'è stato una telefonata informale fra Fabio Paratici ed Enzo Maresca. Il dirigente della Fiorentina ha illustrato il progetto viola al tecnico, ex Chelsea, per la prossima stagione, chiedendo almeno di riflettere su un possibile approdo in Toscana. La vittoria contro la Cremonese ha riportato fiducia sulla salvezza viola e per questo l'idea è quella di programmare a lungo termine.

Fiorentina-Maresca, sogno impossibile

Arrivare a Maresca però appare impresa complicata. Perché al netto della credibilità di Paratici, dall'altro lato c'è la speranza, da parte del tecnico, di essere scelto come post Josep Guardiola al Manchester City. Lo spagnolo non ha ancora sciolto le riserve sul suo futuro e non è da escludere tout court un saluto a fine anno. A quel punto Maresca - che ha lavorato proprio con Pep - diventerebbe il primo obiettivo per la sua sostituzione. Anche perché il curriculum è già importante, con le vittorie di Conference e Mondiale per Club nella scorsa estate. A scriverlo è TMW.