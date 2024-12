Ufficiale Accostato al Napoli, Danilo salta Monza-Juventus per infortunio: il report

Danilo, accostato al Napoli che cerca un rinforzo in difesa per gennaio, è fermo ai box dopo un infortunio alla caviglia. La Juventus, tramite il suo profilo X, ha comunicato la non disponibilità del difensore brasiliano per la sfida contro il Monza: "Danilo non raggiungerà la squadra a Monza a causa di una leggera distorsione alla caviglia sinistra rimediata nell'allenamento di ieri", ha scritto il club bianconero.