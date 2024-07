Accostato al Napoli, Dovbyk all'Atletico non è chiuso: si inserisce un'altra italiana

Artem Dovbyk è uno dei nomi che il Napoli ha seguito per l'attacco, anche se ora sembra essersi definitivamente raffreddato. Quale sarà il suo futuro? Ne parla Gianluigi Longari, giornalista di Sportitalia, raccontando dell'interesse di un'altra squadra italiana:

"Tema Dovbyk: l’attaccante ha dato la sua preferenza all’Atletico Madrid, ancora non c’è accordo per il cartellino con il Girona e sale la tensione. Corsa aperta per i club che cercano di inserirsi: ieri intermediari a Roma per parlare con i giallorossi, possibilità anche in Premier".