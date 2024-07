Accostato al Napoli, il 2005 Gassova finisce del mirino di un’altra italiana

Roma letteralmente scatenata sul mercato, con Soulé già preso e Dovbyk che presto potrebbe seguirlo.

Roma letteralmente scatenata sul mercato, con Soulé già preso e Dovbyk che presto potrebbe seguirlo. Non è certo finita qui però la sessione estiva giallorossa, a cui manca ancora qualche tassello da regalare al tecnico Daniele De Rossi. Un ruolo da coprire assolutamente è quello di esterno destro, dove negli ultimi anni si sono alternati giocatori che non hanno ben figurato. Il sogno resta Raoul Bellanova, ma la trattativa non si annuncia facile: il Torino chiede 25 milioni, la Roma spera di abbassare tale cifra inserendo Zalewski come contropartita.

Vista la difficoltà di questo affare di mercato, Ghisolfi tiene sempre in stand by due profili che si sono messi in mostra tra Ligue 1 e Liga: Lorenz Assignon del Rennes e Marc Pubill dell’Almeria. La concorrenza non manca, visto che Aston Villa e Newcastle sono rispettivamente sui due giocatori presenti sul taccuino del da romanista.

Idea per l'attacco

Per quanto riguarda le fasce, possibile una novità anche in avanti. Secondo quello che riporta il Corriere dello Sport, un nome buono è il giovane brasiliano Wesley Gassova meglio noto come Wesley: classe 2005 del Corinthians, accostato nelle ultime settimane anche al Napoli. Ormai un punto fermo della compagine paulista, con cui ha all'attivo 79 presenze e 7 gol.