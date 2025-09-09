Accostato al Napoli, Mandragora rinnova con la Fiorentina: i dettagli

Si avvicina il contatto decisivo per il possibile rinnovo con la Fiorentina del centrocampista Rolando Mandragora (28 anni). Entrato nell'ultima stagione di contratto con i viola, il classe 1997 è in aria di estendere il vincolo esistente e, secondo quanto appreso da Tuttomercatoweb.com, la prossima settimana è in programma l'incontro decisivo.

Se tutto dovesse procedere bene, a quel punto Mandragora potrebbe mettere la firma su un nuovo contratto da 1,8 milioni di euro netti fino al 30 giugno del 2028 con la Fiorentina. L'attuale accordo tra i toscani e Mandragora, ricordiamo, scade sì al termine di questa stagione, ma al suo interno è previsto che scatti il rinnovo in automatico fino al 2026 al raggiungimento di 25 presenze da titolare.