Ufficiale Accostato al Napoli, Pablo Marì va alla Fiorentina: il difensore ritrova Palladino

Pablo Marì è ufficialmente un nuovo difensore della Fiorentina. Di seguito il comunicato diramato questa sera dalla società gigliata in merito all’acquisto del difensore accostato nei giorni scorsi anche al Napoli: "ACF Fiorentina comunica di aver acquisito, a titolo definitivo, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Pablo Marí Villar dall’ A.C. Monza. Marí, nato ad Almussafes (Spagna) il 31 agosto 1993, nel corso della sua carriera, ha indossato, tra le altre, le maglie dell’ Arsenal e del Flamengo, vincendo una FA Cup, un Campionato Brasiliano ed una Copa Libertadores. Nelle ultime stagioni con il Monza ha collezionato 83 presenze in Serie A mettendo a segno un gol. Il nuovo calciatore viola indosserà la maglia numero 18 e la conferenza stampa di presentazione si terrà giovedì 30 gennaio, alle ore 13:30, all'interno del Wind3 Media Center del Rocco B. Commisso Viola Park".

Queste le prime parole di Pablo Mari da calciatore della Fiorentina: "Sono molto contento di essere qui, è da un bel po' che volevamo chiudere questa trattativa e sono felice. Questa è una grande città, non vedo l'ora di indossare questa maglia. L'obiettivo con la Fiorentina è vincere cose importanti, sono molto contento e ho tanta voglia di indossare questa maglia".

Questo invece il comunicato del Monza: "AC Monza comunica che Pablo Marí si trasferisce alla Fiorentina a titolo definitivo. Arrivato in Brianza nell’estate del 2022, il difensore spagnolo ha in totale collezionato 87 presenze con i biancorossi, realizzando anche 1 gol. Cuore e carisma, grinta e passione: Pablo Marí è stato uno dei leader del Monza che ha conquistato due salvezze con largo anticipo nei suoi primi storici campionati in Serie A. Grazie a Pablo per aver onorato i nostri colori e per tutte le emozioni vissute insieme".