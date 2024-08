Accostato al Napoli, Retegui va all'Atalanta! Domani visite e firma: i dettagli

vedi letture

Questo pomeriggio le due società hanno definito l'accordo per il trasferimento a Bergamo dell'attaccante classe '99.

Tutto definito per il trasferimento di Mateo Retegui dal Genoa all'Atalanta. Questo pomeriggio le due società hanno definito l'accordo per il trasferimento a Bergamo dell'attaccante classe '99 grazie a un'offerta da 22 milioni di euro. Retegui inizierà la sua nuova avventura già nella giornata di domani: prima le visite mediche, poi la firma sul contratto che sarà di durata quadriennale.

Retegui lascia il Genoa un anno dopo il suo arrivo dal Tigre per circa 15 milioni di euro. Nell'ultima stagione ha realizzato nove reti tra Serie A e Coppa Italia in 31 partite. Con l'Italia invece è a quota quattro gol, gli ultimi due lo scorso marzo nel test amichevole negli Stati Uniti contro il Venezuela.

L'acquisto di Retegui arriva il giorno dopo l'ufficialità della cessione di Hans Hateboer. Così ieri la Dea ha reso noto il passaggio al Rennes del laterale olandese: "Dopo sette anni e mezzo, Hans Hateboer lascia l'Atalanta. Con una nota apparsa sul sito ufficiale, la Dea ha reso nota la cessione del laterale olandese in Francia: "Atalanta BC comunica di aver ceduto a titolo definitivo a Stade Rennais FC il diritto alla prestazioni sportive del calciatore Hans Hateboer, 30enne laterale destro olandese che in maglia nerazzurra ha totalizzato complessivamente 245 presenze in tutte le competizioni nelle sue sette stagioni e mezza di militanza, culminate con la vittoria della UEFA Europa League lo scorso 22 maggio. La famiglia Percassi, quella Pagliuca e tutto il Club salutano con affetto e riconoscenza Hans, augurandogli le migliori soddisfazioni per il prosieguo della sua carriera sportiva". Ulteriori dettagli sul trasferimento sono poi arrivati dal comunicato del Rennes: Hateboer ha firmato col club bretone un contratto di due anni. A riferirlo è Tuttomercatoweb in collaborazione con Niccolò Ceccarini.