No di Kean! L'Al-Qadsiah si fionda su Retegui: in arrivo mega offerta all’Atalanta

L’Al-Qadsiah, ambizioso club della Saudi Pro League, è pronto a tornare sul mercato italiano con un obiettivo di primo piano: Mateo Retegui, attaccante dell’Atalanta e della Nazionale italiana. Dopo i no ricevuti da Moise Kean, Riccardo Orsolini e Jonathan David (ormai promesso sposo della Juventus), i sauditi sono intenzionati a fare sul serio per l’ex centravanti del Tigre e del Genoa, protagonista di una straordinaria stagione in nerazzurro, conclusa da capocannoniere della Serie A.

Secondo le ultime indiscrezioni, giovedì 3 luglio verrà presentata all’Atalanta un’offerta ufficiale per il cartellino del giocatore, tra i 50 e i 60 milioni di euro. Una cifra molto importante, che potrebbe mettere alla prova la volontà del club bergamasco di trattenere il suo bomber. Va ricordato che già nella scorsa estate l’Al-Qadsiah aveva tentato l’affondo per Paulo Dybala, sfiorando l’accordo con la Roma. A riferirlo è Sky Sport.