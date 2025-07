Bernardeschi sempre più vicino al Bologna: si sbloccherà Ndoye-Napoli?

Federico Bernardeschi e il Bologna. Il club rossoblù, dopo Ciro Immobile (in dirittura d’arrivo), va avanti anche per l’ex attaccante della Fiorentina e della Juventus. Manca ancora l’intesa sulla durata del contratto per quanto riguarda proprio Bernardeschi che, nei giorni scorsi, ha salutato il Toronto.

Lo riporta la redazione di Sky Sport. Il campione di Euro 2020 è reduce dall’esperienza in MLS dove ha giocato 87 partite e messo a segno 25 reti. Mentre nella sua avventura in Italia ha realizzato 34 gol in 244 occasioni con le maglie di Crotone, Fiorentina e Juventus. L'eventuale arrivo di Bernardeschi al Bologna potrebbe sbloccare l'affare Ndoye per il Napoli.