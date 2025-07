Vicino al Napoli prima dello stop di Conte: David è della Juve, fissate le visite

La Juventus è ormai pronta ad accogliere Jonathan David: l’attaccante svincolato dal Lille classe 2000 è vicinissimo a diventare ufficialmente un nuovo giocatore bianconero. Dopo l'accordo raggiunto nella notte, sono stati definiti anche gli ultimi dettagli contrattuali, e il giocatore sosterrà le visite mediche venerdì 4 luglio. David firmerà un contratto quinquennale, valido fino a giugno 2030. A riferirlo è Sky Sport.

Il canadese - reduce da una stagione da 25 gol in 49 presenze con la maglia del Lille - rappresenta un profilo ideale per il nuovo corso bianconero: giovane, dinamico, e con un grande senso del gol. Era stato vicino al Napoli tra la fine di maggio e l'inizio di giugno, poi il club azzurro probabilmente per scelta del tecnico Antonio Conte e per la collocazione tattica, oltre che per l'alto ingaggio ha deciso di non affondare.