Ufficiale Udinese, domani parte la nuova stagione: Lucca convocato per il 10 luglio

In casa Udinese sta per cominciare ufficialmente la stagione 2025/26. Domani, infatti, la formazione di Kosta Runjaic - l'allenatore è reduce da un rinnovo di contratto ufficializzato nella giornata di ieri - si radunerà e partirà la nuova annata. Ancora qualche giorno di vacanza per Lorenzo Lucca, l'obiettivo di mercato del Napoli, se non dovesse essere ceduto prima. si aggegherà ai friulani il 10 luglio. Di seguito il comunicato ufficiale del club bianconero.

È tempo di riaccendere i motori in casa bianconera, riprenderà da domani, giovedì 3 luglio, la preparazione con i consueti test propedeutici al via degli allenamenti. Ecco la lista dei calciatori convocati. I nostri ragazzi impegnati con le rispettive nazionali o che hanno terminato successivamente gli impegni della precedente stagione rientreranno in date diverse come riportato di seguito:

Atta, Ballarini, Bayo (dall'8 luglio), Bertola (dal 7 luglio), Bravo, Brenner, Buta, Davis, De Paoli, Ebosse, Ehizibue, Ekkelenkamp, Esteves, Giannetti, Kamara, Karlstrom (dal 10 luglio), Kristensen (dal 17 luglio), Lovric (dal 10 luglio), Lucca (dal 10 luglio), Marello, Modesto, Okoye (dal 10 luglio), Padelli, Pafundi, Palma, Payero, Pejicic, Piana, Pizarro, Sanchez (dal 10 luglio),Sava (dal 10 luglio), Solet, Thauvin (dal 4 luglio), Vinciati, Zarraga, Zemura.