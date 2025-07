La Juve non molla Osimhen, Sky: David non esclude il suo arrivo

Nel corso di Sky Sport 24, il giornalista ed esperto di mercato Sky Luca Marchetti ha parlato delle trattative della Juventus e dell'interesse dei bianconeri per Victor Osimhen: Ecco quanto sintetizzato da TuttoJuve: "L’arrivo di David non esclude l’arrivo di Osimhen. La Juventus ha continuato a parlare anche con Osimhen e con il suo entourage, è chiaro che dovrà partire Vlahovic, per far spazio all’ex attaccante del Napoli, non si parla soltanto di Osimhen ma c’è anche un ritorno di interesse per Retegui dell’Atalanta, chiaramente in seconda battuta, perché per il momento Osimhen rimane il primo obiettivo nella testa dei bianconeri.

Ma è necessario che vada via Vlahovic, che ha soltanto un anno ancora di contratto con la Juventus, che ha un costo molto importante ed è costato molto alla Juventus. Il rendimento di Vlahovic non è stato perfetto in questi anni, non ha soddisfatto integralmente i dirigenti della Juventus e gli allenatori che si sono succeduti, per cui chiaramente Vlahovic è sul mercato, se e quando dovesse andarsene Vlahovic, la Juventus è pronta a fare un altro colpo in avanti, intanto però appunto, si gode David".