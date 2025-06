Accostato al Napoli, Svilar non rinnova con la Roma: ci pensa una big inglese

Il Chelsea va in cerca di un nuovo portiere e non c'è solo Mike Maignan in lista. Anzi, l'estremo difensore del Milan deve giocarsela contro un collega di Serie A, uno dei migliori estremi difensori del campionato e premiato anche con il riconoscimento ufficiale di Miglior Portiere della Serie A 2024/2025 che non rinnoverà col suo club come annunciato dal suo agente.

Il riferimento va naturalmente a Mile Svilar, portiere della Roma al centro di una trattativa lunga e a tratti persino estenuante per arrivare al rinnovo del suo attuale contratto con i giallorossi, in scadenza nel 2026. Ancora però una quadratura del cerchio in tal senso non è stata trovata e ad approfittarne potrebbe essere dunque la ricchissima squadra di Premier League, tra l'altro anche fresca vincitrice della Conference.