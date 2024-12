Accostato al Napoli, Zirkzee aspetta novità dall'agente: a gennaio alla Juve?

La Juventus non molla la presa per Joshua Zirkzee, si legge su Tuttosport. Continua il corteggiamento della Juventus all’attaccante olandese accostato anche al Napoli e che resta ai margini del nuovo progetto targato Ruben Amorim. Appena due volte il Manchester United l’ha schierato titolare nelle ultime 7 partite ufficiali tra Premier ed Europa League. Nei prossimi giorni il suo agente Kia Joorabchian parlerà con il club inglese per capire programmi e strategie in vista del mercato di gennaio.