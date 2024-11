Adani esalta Reijnders: "Per me può essere il sostituto di Modric a Madrid"

Daniele Adani nel suo intervento su Real Madrid-Milan a Viva El Futbol ha elogiato il Milan per la recente vittoria col Real Madrid e in modo particolare ha posto l'attenzione su un giocatore di Fonseca.

“Reijnders ha fatto 52 passaggi, di cui 51 completati. Ha avuto il 98% di passaggi riusciti. Era dal 2015 che un calciatore avversario al Bernabeu non aveva una percentuale così alta ed era stato Matuidi quando giocava al Psg. Per me Reijnders ora può essere il sostituto di Modric, se va via dal Real Madrid… Per me tra candidati a sostituirlo, visto che prima o poi smetterà, può esserci Reijnders".