Al Khelaifi attacca la Juventus: "Presi in giro per Kolo Muani! Ricorderò i vostri metodi..."

In Francia continua a tenere banco la coda del calciomercato ed in particolar modo la trattativa sfumata per riportare Randal Kolo Muani alla Juventus. Per settimane il club bianconero ha trattato il cartellino del centravanti francese col PSG, senza però trovare la quadra. Nelle ultime ore di mercato il dg Comolli ha così virato su Openda, con Kolo Muani che invece si è accasato al Tottenham. Il portale transalpino Sports Zone ripercorre le ultime ore di trattative fino alla fumata nera, arrivata secondo la ricostruzione per volere del presidente parigino Nasser Al Khelaifi:

"Ci avete preso in giro per settimane, è finita. Con me non vincerete. Ricorderò i vostri metodi, fidatevi di me", avrebbe detto telefonicamente il numero uno del PSG al management della Juventus. Contestualmente, Al Khelaifi avrebbe chiamato gli agenti del giocatore per chiedere di trovare altre soluzioni che non fossero la Juventus. E così è stato, con Kolo Muani che è volato nel nord di Londra.