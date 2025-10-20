L'Udinese non si sblocca, punto prezioso per la Cremonese: è 1-1 allo Zini
Termina sul risultato di 1-1 il match dello Zini tra Cremonese e Udinese, posticipo della settima giornata di Serie A. Al gol di Filippo Terracciano dopo 4 minuti, su assist di Vandeputte, risponde Nicolò Zaniolo - che torna a segnare in campionato dopo un lungo digiuno - al 51esimo sul passaggio vincente di Zanoli. Gli uomini di Davide Nicola guadagnano un altro punto prezioso salendo a quota 10 in classifica, mentre i friulani di Kosta Runjaic non riescono a sbloccarsi, con la vittoria che manca dalla terza giornata.
Di seguito la classifica di Serie A aggiornata dopo il 7° turno:
Milan 16
Inter 15
Napoli 15
Roma 15
Bologna 13
Como 12
Juventus 12
Atalanta 11
Sassuolo 10
Cremonese 10
Udinese 9
Lazio 8
Cagliari 8
Torino 8
Lecce 6
Parma 6
Hellas Verona 4
Fiorentina 3
Pisa 3
Genoa 3
