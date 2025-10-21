Juve, Tudor rischia? Spunta il nome di Spalletti per la panchina

vedi letture

Idea Luciano Spalletti per la Juve qualora dovessero continuare a esserci problemi per Igor Tudor. Ne parla il portale Sportmediaset facendo il nome dell'ex ct della Nazionale italiana. "Non c'è stato un contatto diretto ma un sondaggio indiretto. La Juve e Spalletti non si sono parlati ma la dirigenza bianconera ha cercato di capire se ci potesse essere la disponibilità dell'ex ct della Nazionale a trasferirsi a Torino.

A stagione in corso e nel caso di esonero di Tudor. Siamo ancora lontani da qualsiasi trattativa e dal mettere nero su bianco un'ipotesi di ingaggio, di progetti e di contratti. La Juventus si augura che la stagione possa essere raddrizzata con il croato ancora in panchina. Il suo allontanamento significherebbe dover continuare a versare lo stipendio a lui e al suo staff fino al 2027, anno di una scadenza che prevede anche l’opzione per un'altra stagione".