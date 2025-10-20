Cremonese-Udinese, le formazioni: prima da titolare per Vardy, out Davis
Sono state rese note le scelte degli allenatori per la sfida tra Cremonese e Udinese, posticipo della settima giornata di Serie A. Nei padroni di casa, Davide Nicola lancia Vardy per la prima volta da titolare, in coppia con lui Bonazzoli; c'è anche Zerbin. Sponda friulana, Kosta Runjaic lascia in panchina Davis, al suo posto Bayo supportato da Zaniolo. Di seguito le formazioni ufficiali:
CREMONESE (3-5-2): Silvestri; Terracciano, Baschirotto, Bianchetti; Zerbin, Payero, Bondo, Vandeputte, Pezzella; Bonazzoli, Vardy. A disposizione: Malovec, Nava, Barbieri, Johnsen, Sarmiento, Vazquez, Floriani, Ceccherini, Faye, Grassi, Lordkapianidze, Folino, Sanabria. Allenatore: Davide Nicola.
UDINESE (3-5-2): Okoye; Goglichidze, Kabasele, Solet; Zanoli, Atta, Karlstrom, Ekkelenkamp, Kamara; Zaniolo, Bayo. A disposizione: Sava, Padelli, Lovric, Zarraga, Gueye, Davis, Bertola, Palma, Bravo, Buksa, Ehizibue, Piotrowski, Camara, Zemura, Miller. Allenatore: Kosta Runjaic.
