Serie A, la classifica dopo la 7ª: il Milan si prende la vetta, il Napoli scivola a -1
Con Cremonese-Udinese 1-1 si è chiusa la settima giornata di Serie A. Il Napoli crolla a Torino e ne approfittano il Milan, che si prende la vetta della classifica salendo a +1 sugli azzurri, e l'Inter che aggancia a quota 15. Sconfitte invece anche Roma e Juventus, mentre le soprese nelle zone alte sono Bologna e Como.
Di seguito la classifica di Serie A aggiornata dopo il 7° turno:
Milan 16
Inter 15
Napoli 15
Roma 15
Bologna 13
Como 12
Juventus 12
Atalanta 11
Sassuolo 10
Cremonese 10
Udinese 9
Lazio 8
Cagliari 8
Torino 8
Lecce 6
Parma 6
Hellas Verona 4
Fiorentina 3
Pisa 3
Genoa 3
