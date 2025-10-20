Foto

Serie A, la classifica dopo la 7ª: il Milan si prende la vetta, il Napoli scivola a -1

Ieri alle 23:10
di Davide Baratto

Con Cremonese-Udinese 1-1 si è chiusa la settima giornata di Serie A. Il Napoli crolla a Torino e ne approfittano il Milan, che si prende la vetta della classifica salendo a +1 sugli azzurri, e l'Inter che aggancia a quota 15. Sconfitte invece anche Roma e Juventus, mentre le soprese nelle zone alte sono Bologna e Como.

Di seguito la classifica di Serie A aggiornata dopo il 7° turno:
Milan 16
Inter 15
﻿﻿﻿Napoli 15
﻿﻿﻿Roma 15
﻿﻿﻿Bologna 13
﻿﻿﻿Como 12
﻿﻿﻿Juventus 12
﻿﻿﻿Atalanta 11
﻿﻿﻿Sassuolo 10
﻿﻿﻿﻿Cremonese 10
﻿﻿﻿﻿Udinese 9
﻿﻿﻿﻿Lazio 8
﻿﻿﻿﻿Cagliari 8
﻿﻿﻿﻿Torino 8
﻿﻿﻿﻿Lecce 6
﻿﻿﻿﻿Parma 6
﻿﻿﻿﻿Hellas Verona 4
﻿﻿﻿﻿Fiorentina 3
Pisa 3
Genoa 3