Foto Serie A, la classifica dopo la 7ª: il Milan si prende la vetta, il Napoli scivola a -1

Con Cremonese-Udinese 1-1 si è chiusa la settima giornata di Serie A. Il Napoli crolla a Torino e ne approfittano il Milan, che si prende la vetta della classifica salendo a +1 sugli azzurri, e l'Inter che aggancia a quota 15. Sconfitte invece anche Roma e Juventus, mentre le soprese nelle zone alte sono Bologna e Como.

Di seguito la classifica di Serie A aggiornata dopo il 7° turno:

Milan 16

Inter 15

﻿﻿﻿Napoli 15

﻿﻿﻿Roma 15

﻿﻿﻿Bologna 13

﻿﻿﻿Como 12

﻿﻿﻿Juventus 12

﻿﻿﻿Atalanta 11

﻿﻿﻿Sassuolo 10

﻿﻿﻿﻿Cremonese 10

﻿﻿﻿﻿Udinese 9

﻿﻿﻿﻿Lazio 8

﻿﻿﻿﻿Cagliari 8

﻿﻿﻿﻿Torino 8

﻿﻿﻿﻿Lecce 6

﻿﻿﻿﻿Parma 6

﻿﻿﻿﻿Hellas Verona 4

﻿﻿﻿﻿Fiorentina 3

Pisa 3

Genoa 3