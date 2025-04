Alla Juve ora si respira fiducia, Tudor: "Stiamo bene! Ma dobbiamo lottare con noi stessi"

Il tecnico della Juventus, Igor Tudor, nella sua conferenza stampa di vigilia della sfida contro il Lecce, ha parlato anche dei tasti che ha toccato per preparare la partita di domani all'Allianz Stadium: "Si lavora su tutti dal punto di vista tattico, ma anche sulla testa. Qua ogni gara si deve approcciare come una finale. Ogni partita e ogni allenamento deve farsi al 100%. Domani sarà una gara super difficile e giochi sempre contro te stesso. Ognuno deve dare il massimo per arrivare alla vittoria e solo così si cresce insieme".

Come sta Thuram?

"Ha fatto allenamento con la squadra, ma dobbiamo ancora valutare. Ci sono varie soluzioni, perché abbiamo giocatori forti. Vediamo domani chi giocherà".

Come sta la squadra?

"Il gruppo sta bene e la squadra sta bene. È stata una settimana più corta, ma abbiamo lavorato bene dopo una partita seria, giusta e buona".