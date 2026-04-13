Alla Roma volano stracci: Ranieri e Massara minacciano l'addio. E spunta un ex azzurro

vedi letture

In ogni scenario, la Roma si trova davanti a un bivio complesso, con margini di errore sempre più ridotti.

Alla base delle tensioni tra Gasperini e la Roma c’è un equivoco che affonda le radici nella scorsa primavera. Nell’incontro di Firenze, infatti, sono state gettate le basi di un’intesa che oggi mostra tutte le sue crepe: due visioni diverse che, col passare dei mesi, non sono mai riuscite a convergere. Da una parte - scrive Il Messaggero - l’allenatore, arrivato con l’ambizione di dimostrare il proprio valore anche in una grande piazza, dall’altra i Friedkin, convinti di aver trovato una figura capace di generare plusvalenze e sostenere il progetto economico del club. Da qui le prime frizioni, amplificate da un mercato che non ha soddisfatto le richieste del tecnico e da una strategia che non ha mai davvero decollato. Le incomprensioni si sono poi allargate fino a coinvolgere anche lo staff e la dirigenza, culminando nelle recenti dichiarazioni che hanno fatto emergere una rottura sempre più evidente. Il futuro resta incerto: confermare Gasperini significherebbe doverlo supportare con investimenti importanti, mentre un addio aprirebbe l’ennesimo ciclo di cambiamenti.

Ranieri e Massara via? Spunta Giuntoli per la Roma

Sul tavolo c’è anche la questione dirigenziale: secondo il quotidiano, se non avranno peso nelle decisione sia il Senior Advisor Claudio Ranieri che il direttore sportivo Frederic Massara sarebbero pronti a lasciare il club. E sullo sfondo c'è anche il nome di Cristiano Giuntoli. Ad ogni modo, il problema resta strutturale: continui cambi senza una linea chiara rischiano di non portare risultati. Tra fair play finanziario, possibili cessioni e numerosi innesti necessari, la prossima estate sarà cruciale. In ogni scenario, la Roma si trova davanti a un bivio complesso, con margini di errore sempre più ridotti.