Gasperini può lasciare la Roma a fine stagione: da Italiano a De Rossi, circolano già tre nomi
La soluzione ideale, almeno sulla carta, sarebbe la più semplice: una tregua tra tutte le componenti e la conferma dell’attuale assetto. Gian Piero Gasperini in panchina, con Claudio Ranieri e Frederic Massara a guidare il progetto Roma dall’alto. Uno scenario possibile, ma al momento tutt’altro che probabile, con l’incontro previsto a Trigoria destinato a chiarire – o complicare ulteriormente – la situazione. L’ipotesi più concreta, secondo quanto riferito da Il Messaggero, resta quella di un addio a fine stagione. Un epilogo rapido, quasi improvviso, che riporterebbe la Roma all’ennesimo punto di ripartenza. I Friedkin, del resto, hanno già dimostrato in passato di non farsi frenare da decisioni drastiche, anche considerando il peso economico dell’operazione legata al contratto del tecnico. In caso di separazione, si aprirebbe inevitabilmente il casting per il nuovo allenatore.
Circolano già i nomi per l'eventuale dopo-Gasperini alla Roma
Tra i nomi che circolano - si legge sul quotidiano romano - c’è quello di Daniele De Rossi, soluzione che riporterebbe il club a una scelta già percorsa. Un ritorno possibile, ma solo a determinate condizioni, soprattutto dal punto di vista progettuale. Sul tavolo restano anche alternative come Vincenzo Italiano, profilo in crescita e più funzionale a un progetto a medio termine, oppure figure di maggiore esperienza come Ernesto Valverde. Più sullo sfondo altri nomi, legati anche agli sviluppi della panchina della Nazionale. Tutto, però, dipenderà dall’esito del confronto interno. La Roma è davanti a un bivio: trovare un punto d’incontro o aprire un nuovo ciclo, con il rischio di ripartire ancora una volta da zero.
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