Serie A, classifica: Inter a +9, ora il Napoli può solo difendere il secondo
I sogni di rimonta di Antonio Conte e del Napoli si affievoliscono dopo gli ultimi risultati. L’Inter approfitta infatti del pareggio degli azzurri a Parma e conquista una vittoria spettacolare per 4-3 sul campo del Como. La squadra guidata da Cristian Chivu allunga così in classifica, portandosi a +9 sugli azzurri a sei giornate dalla fine del campionato e avvicinandosi concretamente al titolo.
Il risultato del Stadio Giuseppe Sinigaglia sorride anche alla Juventus, che beneficia della frenata del Como per consolidare il quarto posto. I bianconeri, così come l’Inter, restano padroni del proprio destino in questo finale di stagione, con l’obiettivo di blindare la qualificazione alla prossima Champions League. Di seguito la classifica di Serie A aggiornata.
1. Inter 75 punti (32 partite giocate)
2. Napoli 66 (32)
3. Milan 63 (32)
4. Juventus 60 (32)
5. Como 58 (32)
6. Roma 57 (32)
7. Atalanta 53 (32)
8. Bologna 48 (32)
9. Lazio 44 (31)
10. Udinese 43 (32)
11. Sassuolo 42 (32)
12. Torino 39 (32)
13. Genoa 36 (32)
13. Parma 36 (32)
15. Cagliari 33 (32)
16. Fiorentina 32 (31)
17. Cremonese 27 (32)
18. Lecce 27 (32)
19. Hellas Verona 18 (32)
20. Pisa 18 (32)
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