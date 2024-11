Allarme Roma dalla seduta odierna: Dybala anche oggi a parte, è in dubbio per Napoli

Prosegue la preparazione della Roma di Claudio Ranieri verso la sfida contro il Napoli al Maradona. C'è tanta curiosità nel capire la prima formazione del nuovo allenatore, sia per quanto riguarda il modulo con le prove di difesa a quattro a quanto pare, ma anche per gli uomini considerando i tanti giocatori in non perfette condizioni.

Quest'oggi è rientrato in gruppo Mats Hummels, che ha smaltito la febbre che l'ha fermato nei giorni scorsi. Passi avanti anche per Alexis Saelemaekers che è ai box dal 15 settembre a causa della frattura del malleolo mediale che però s'è allenato a parte e avrà bisogno ancora di tempo. Occhi puntati poi su Paulo Dybala: ieri era previsto il rientro in gruppo, poi posticipato ad oggi ma anche nell'allenamento odierno l'argentino ha proseguito il lavoro personalizzato. Domani se ne capirà sicuramente di più sulla sua presenza - da titolare - al Maradona.