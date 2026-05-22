Guardiola stronca i sogni dell'Italia: "Non allenerò per un po', resto nel City Group"

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Pep Guardiola ha ufficializzato il suo addio al Manchester City: Manchester City-Aston Villa di domenica sarà la sua ultima partita

Il valzer degli allenatori entra sempre più nel vivo e coinvolge indirettamente anche il Napoli. Pep Guardiola, infatti, ha ufficializzato il suo addio al Manchester City: Manchester City-Aston Villa di domenica sarà la sua ultima partita sulla panchina dei CitizensIn conferenza stampa il tecnico spagnolo ha spiegato così la sua scelta: “Ho bisogno di riposo. Non penso di allenare per un po’, altrimenti sarei rimasto qui. Devo fare un passo indietro”.

Guardiola sarà ambasciatore per il City Group

Guardiola, però, non intende interrompere del tutto il rapporto con il club inglese: “Mi piacerebbe continuare a far parte del City, magari dietro le quinte, senza stare davanti alla squadra”. Una decisione che di fatto stronca i sogni di chi lo sognava alla guida dell'Italia.