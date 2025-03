Allegri torna al Milan? Nessuna decisione senza il ds: c'è un favorito

Negli ultimi giorni il nome di Massimiliano Allegri è stato spesso accostato alla panchina del Milan come possibile successore di Sergio Conceição. Tuttavia, la realtà dei fatti è chiara: senza un nuovo direttore sportivo, nessuna trattativa concreta potrà decollare, né con il tecnico livornese né con altri candidati al ruolo di allenatore rossonero.

Il casting per il ruolo di direttore sportivo prosegue senza sosta a Casa Milan. Come riportato questa mattina da Tuttosport, la corsa sembra essersi ristretta a tre nomi: Tony D'Amico dell'Atalanta, Igli Tare e Fabio Paratici. Tra questi, proprio l’ex dirigente di Juventus e Tottenham sembrerebbe quello in grado di mettere d’accordo tutte le parti in via Aldo Rossi.