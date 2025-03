Altro che Conte: il sogno di Ibra al Milan è Fabregas con Tare ds

La Gazzetta dello Sport oggi in edicola fa il punto sulla situazione in casa Milan, in particolare riguardo quello che sarà il futuro della società rossonera, che sarà riorganizzata. Dopo la sconfitta di domenica, i dirigenti non hanno parlato davanti a telecamere e taccuini, ma nella pancia di San Siro hanno parlato con Conceiçao incoraggiandolo. Oggi saranno a Milanello. Nel portoghese continuano a nutrire fiducia perché vedono come lavora e sono sicuri che la squadra lo segue.

Come successo in occasione della Supercoppa italiana, sperano che questo gruppo abbia uno “scatto” d’orgoglio in Coppa Italia. Però procede il lavoro sul Milan del prossimo anno che avrà un nuovo dirigente nell’area tecnica, che si aggiungerà agli attuali manager: Igli Tare è molto stimato per la bravura nell’individuare i talenti e nel “gestire” lo spogliatoio. In attesa del nuovo round di colloqui, l'ex Lazio va considerato in vantaggio rispetto a Paratici che comunque nel Tottenham ha mostrato di sapersi inserire in un gruppo di lavoro “internazionale” come quello che troverebbe al Milan.

Alla scelta del tecnico parteciperà il nuovo dirigente, ma Cesc Fabregas intriga parecchio per il calcio che propone e per come ha costruito il Como di quest’anno. In questo momento Cesc va considerato in cima alla lista dei desideri se non ci sarà una virata improvvisa su uno dei top non considerati la scorsa estate. Su tutti Sarri e Allegri.