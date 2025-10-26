Ufficiale Altro che Juve, Milinkovic-Savic rinnova con l'Al Hilal: "Semplice, resto qui"

La Juventus sembrava aver individuato da tempo in Sergej Milinkovic-Savic uno dei principali obiettivi per rinforzare il centrocampo. Tuttavia, i piani bianconeri sono destinati a saltare. L’Al Hilal ha infatti ufficializzato il rinnovo del contratto del centrocampista serbo, ex Lazio, fino a giugno 2028. Nel comunicato del club saudita si sottolineano le grandi prestazioni del fratello del portiere azzurro Vanja, protagonista della conquista di cinque trofei, tra cui la Saudi Pro League e la Coppa del Custode delle Due Sacre Moschee. Una mossa strategica, quella del club di Riyadh, che ha voluto blindare il giocatore trentenne ed evitare di perderlo a parametro zero la prossima estate.

Di seguito le dichiarazioni del serbo dopo il rinnovo firmato: "Dal primo giorno in cui sono arrivato ho sentito qualcosa di diverso", racconta nel video trasmesso sui social dall'Al Hilal. "I tifosi, il club, lo spirito. Niente come questo da nessun'altra parte. All'Al Hilal ogni momento ha un significato, ogni vittoria ha un suo sapore. Qui, puoi imparare che le ambizioni non finiscono mai. Ho vissuto i migliori momenti qui, e quello che mi connette a questo club è più di un contratto. La mia decisione era semplice, resto. Perché la gloria non viene mai lasciata indietro".