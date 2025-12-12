Udinese, Runjaic punge l'ex Lucca: "E' andato via senza neanche salutarmi"

(di Lorenzo Padovan) (ANSA) - UDINE, 12 DIC - "Nessuno perde volentieri in casa, con il Genoa non era il risultato che volevamo, ma il calcio è così. Possiamo fare di meglio, approcciare meglio la gara, metterci la giusta intensità e rabbia, tutte cose che ci sono mancate. In settimana ne abbiamo parlato e ora abbiamo una grande possibilità contro una squadra forte". Lo ha detto Kosta Runjaic, in conferenza stampa, presentando la gara interna di domenica con la capolista Napoli. "Possiamo e vogliamo fare bene per noi e per i tifosi, daremo tutto - ha assicurato - Per una squadra come la nostra è importante essere forti in casa, sappiamo le difficoltà che ha avuto l'Udinese in casa negli ultimi anni e ci stiamo lavorando. Vogliamo dimostrare che davanti ai nostri tifosi scendiamo in campo con il giusto coraggio e la giusta energia e lo possiamo fare già contro il Napoli".

Secondo l'allenatore dei friulani, "contro le big e contro le altre squadre sono due tipi di partite diversi, ma per me è fondamentale approcciare la gara con l'intensità giusta a prescindere dall'avversario. Giocare di contrattacco è più facile, in certe partite abbiamo avuto meno possesso ma la squadra ha funzionato bene e abbiamo sfruttato le occasioni, mentre con il Genoa abbiamo avuto il pallone ma questo non ha portato a molto e ancora una volta abbiamo commesso degli errori. Abbiamo alti e bassi perché questo è il nostro livello, abbiamo tanti giovani che hanno bisogno di tempo, ma sono tranquillo e concentrato sull' obiettivo, che è trovare maggior costanza. Dobbiamo assumerci tutti le nostre responsabilità, il mio lavoro è oliare i meccanismi della squadra, darle le giuste basi e metterla nelle condizioni per esprimersi al meglio. Noi vogliamo fare bene mantenendo il nostro stile di gioco e se tutto va bene possiamo fare risultato anche contro il Napoli". Quanto alle assenze di Kamara e Zemura, il tecnico tedesco ha fatto sapere che sulla sinistra "può giocare Rui Modesto, Ehizibue, o anche qualcun altro".

Annunciata anche una novità su Okoye: "Siamo contenti che non vada in Coppa d'Africa, è importante per lui trovare costanza qui per crescere e diventare il giocatore che può diventare". Punzecchiata finale all'ex di turno: "Lucca è andato via senza salutarmi, non vedo tuttavia perché mi sarei dovuto aspettare una chiamata per ringraziarmi - ha osservato Runjaic -. A volte nel calcio va così, gli auguro il meglio e sicuramente domenica sarà motivato, ma lo saremo anche noi, avremo la giusta rabbia dopo la sconfitta contro il Genoa". (ANSA).