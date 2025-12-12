Lecce-Pisa, le formazioni: Gilardino esclude Scuffet e rilancia Semper
Sfida-salvezza al Via del Mare, dove il Lecce stasera ospiterà il Pisa nell'anticipo del venerdì della quindicesima giornata di Serie A. La formazione salentina è reduce dalla sconfitta rimediata sul campo della Cremonese e attualmente è al diciassettesimo posto. Di contro, i ragazzi di Alberto Gilardino, a -3 in classifica proprio dal Lecce, pure vengono da un k.o., in casa contro il Parma, e sono chiamati al riscatto. Di seguito le formazioni ufficiali.
LECCE (4-3-3): Falcone; Ndaba, Gaspar, Gabriel, Veiga; Coulibaly, Ramadani, Berisha; Pierotti, Camarda, Sottil Allenatore: Eusebio Di Francesco.
PISA (3-5-2): Semper; Calabresi, Caracciolo, Canestrelli; Touré, Akinsanmiro, Aebischer, Vural, Leris; Moreo, Meister Allenatore: Alberto Gilardino
