Il Lecce si prende la sfida-salvezza col Pisa: primo gol in Serie A per Stulic

Una brutta partita del Pisa, alla terza sconfitta consecutiva. E una bella prestazione del Lecce. Risultato finale? 1-0, che forse sta un po' stretto ai salentini. Ma poco cambia, perché fondamentale erano i tre punti e quelli sono arrivati.

Di Francesco gioisce grazie alla prima rete in Serie A di Stulic, subentrato nella ripresa a Camarda e per la prima volta decisivo. Il Via del Mare fa festa. Per Gilardino, invece, tante riflessioni da fare.