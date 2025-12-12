Tether vuole comprare la Juve, ma Exor frena: "Nessuna trattativa per vendere"

Tether vuole comprare la Juve, ma Exor frena: "Nessuna trattativa per vendere"TuttoNapoli.net
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 22:10Serie A
di Pierpaolo Matrone
fonte ANSA

(ANSA) - TORINO, 12 DIC - "Non sono in corso negoziazioni riguardanti la vendita di una quota della Juventus". Così un portavoce di Exor, la holding della famiglia Agnelli, "smentisce categoricamente recenti rumors di stampa". (ANSA).