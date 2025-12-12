Caso Folorunsho, Pisacane: "Né giustificazioni né condanna, ma era molto dispiaciuto"

(ANSA) - CAGLIARI, 12 DIC - "Sappiamo che in campo succedono molte cose e che talvolta si va oltre il limite, poi sappiamo che spesso c'è chi è più furbo e mette la mano davanti alla bocca". Lo ha detto il tecnico del Cagliari Fabio Pisacane commentando la settimana di polemiche dopo le immagini - diventate virali - degli insulti di Folorunsho a Hermoso durante Cagliari-Roma. "Michael era molto dispiaciuto. Abbiamo parlato subito dopo la partita, si è reso conto dell'errore. Sa bene che non è stato un bel gesto - ha detto Pisacane - e si è scusato immediatamente. È un qualcosa che non lo rappresenta e che non ci rappresenta.

Folorunsho ha sempre avuto rispetto per ogni singola persona qui dentro, tutti gli vogliono bene e lui si è sempre comportato bene". E ancora: "Non c'è da giustificare niente, ma non vogliamo nemmeno condannare quello che è un ragazzo incredibile, genuino e spontaneo, sin troppo. Da questa esperienza - ha aggiunto l'allenatore del Cagliari - potrà solo fare tesoro e trarre esempio positivo per il suo futuro professionale e personale. Non è stato un bello spettacolo da vedere perché il calcio è guardato da tutti, in primis i bambini e quindi le generazioni che verranno, e dobbiamo sapere che ciò che facciamo e diciamo viene visto, assimilato e analizzato da tantissime persone". (ANSA).