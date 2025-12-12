Inter, Acerbi verso il forfait anche col Napoli: spunta un big sul mercato per gennaio
L’Inter dovrà fare a meno del suo difensore centrale titolare per almeno un mese. Un’assenza pesante, che arriva alla vigilia di un gennaio fitto di appuntamenti cruciali e che con ogni probabilità costringerà Francesco Acerbi a saltare sfide di grande peso, tra cui quelle con Napoli e Arsenal dell’11 e del 20 febbraio. Match già determinanti per indirizzare il percorso in campionato e in Champions League.
De Vrij - reduce da un minutaggio ridotto - e Akanji non vengono considerati alternative pienamente affidabili, seppur per ragioni diverse. Intanto, da ambienti vicini alla società filtra la voce di un Liverpool disposto a cedere Ibrahima Konaté per circa 15 milioni di euro, per evitare di perderlo a parametro zero poche settimane più tardi. I Reds, a loro volta, potrebbero reinvestire subito per strappare al Crystal Palace Marc Guéhi, anche lui in scadenza.
