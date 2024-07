Amrabat torna a Firenze, ma verrà ceduto e costa pochissimo: la cifra

Il futuro di Sofyan Amrabat non sarà alla Fiorentina. A confermare tutto questo sono arrivate le parole del direttore sportivo viola

Il futuro di Sofyan Amrabat non sarà alla Fiorentina. A confermare tutto questo sono arrivate le parole del direttore sportivo viola, Daniele Pradè, che alcune settimane fa ha affermato: "Fosse per me lo tratterrei, ma la sua volontà è quella di giocare altrove". La strategia della dirigenza gigliata però è chiara, a differenza dell'anno scorso la volontà è quella di cedere il giocatore il prima possibile, per non rischiare di doverlo salutare a fine mercato e non avere il tempo di investire il ricavato proveniente dalla sua cessione. La Fiorentina ha concesso un'ulteriore settimana di vacanza al marocchino, che dovrebbe quindi tornare a Firenze dal 15 luglio.

Priorità Manchester United per Amrabat.

Il sogno del marocchino è quello di tornare proprio al Manchester United, che potrebbe mettere sul piatto 15 milioni per convincere Pradè a lasciare andare l'ex Verona. A riportarlo è il Corriere dello Sport.