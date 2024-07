Anche l'Inter aveva pensato a Berardi, ma il club ha detto no: il motivo

L'Inter sonda il mercato se si dovesse creare lo spazio in rosa per un altro acquisto nel reparto offensivo. Domenico Berardi è stato un'opportunità che i nerazzurri hanno valutato seriamente, ma dal club è arrivato un no all'idea di prendere l'esterno offensivo del Sassuolo. Per La Gazzetta dello Sport Berardi è ritenuto infatti inadatto al 3-5-2 di mister Simone Inzaghi.

Il fattore tattico rende dunque impossibile - scrive la rosea - la pista Berardi: l'Inter ha chiuso all'acquisto del giocatore che deve lasciare il retrocesso Sassuolo in questa sessione di mercato. L'italiano intanto sta recuperando dall'infortunio al tendine d'Achille e ha da poco ripreso a lavorare in campo.