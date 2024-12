Ancora cori razzisti a Verona? Maignan denuncia, il Milan prende posizione: "Stop racism"

vedi letture

Un possibile episodio di razzismo macchia il finale di Milan-Hellas Verona. Al termine della gara, il portiere Mike Maignan - capitano dei rossoneri nella gara vinta al Bentegodi - si è avvicinato all'arbitro Livio Marinelli. Maignan avrebbe sentito dei cori razzisti nei suoi confronti durante la partita e lo avrebbe fatto presente al direttore di gara.

Poco dopo, a gara ormai finita, lo speaker dello stadio veneto ha chiesto, attraverso l'altoparlante, di evitare cori razzisti: l'annuncio, come spesso accade in questi casi, è stato accolto dai fischi del pubblico. Da capire gli eventuali sviluppi: in tribuna non sono stati percepiti insulti particolari, ma l'acustica dello stadio non restituisce sugli spalti gli stessi suoni del campo. E, se Maignan si è lamentato, qualcosa avrà pur sentito. L'episodio richiama quanto accaduto a Udine la scorsa stagione, quando il portiere del Milan - in quel caso dicendolo anche pubblicamente nel post partita - aveva fatto presente di essere stato destinatario di insulti razzisti. Il club rossonero, con un post su X, ha pubblicato pochi minuti fa una foto del suo estremo difensore, accompagnata dalla didacascalia "Stop racism".