Ancora un ko per la Juve di Thiago Motta! L'Atletico vince 2-0 in Svezia

vedi letture

Tra i colchoneros subito protagonisti i nuovi Le Normand e Sorloth, seppur sostituiti a gara in corso.

L'Atletico Madrid supera la Juventus nel test amichevole disputato al Gamla Ullevi di Göteborg. A decidere la sfida sono state le reti di Joao Felix al 48' e Angel Correa su rigore all'85'. Per quanto riguarda i nuovi acquisti della Juve, mister Thiago Motta ha concesso 90 minuti in campo sia a Di Gregorio sia a Cabal sia a Khephren Thuram sia a Douglas Luiz. Tra i colchoneros subito protagonisti i nuovi Le Normand e Sorloth, seppur sostituiti a gara in corso.

Le formazioni iniziali di Juve-Atletico Madrid:

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Cambiaso, Gatti, Bremer, Cabal; Locatelli, Thuram; Weah, Douglas Luiz, Yildiz; Vlahovic

ATLETICO MADRID (5-3-2): Moldovan; Llorente, Azpilicueta, Witsel, Le Normand, Lino; Koke, De Paul, Riquelme; Griezmann, Sorloth.