Ancora Zaniolo! L'Udinese batte l'Atalanta e vede l'Europa

L’Udinese ritrova entusiasmo e sogna l’alta classifica, mentre per l’Atalanta la parola “crisi” inizia a farsi concreta. La sfida che apre la 10ª giornata di Serie A mostra due volti opposti: una squadra friulana grintosa e organizzata, contro una Dea smarrita e priva di ritmo. Zaniolo decide il match con un gran gol sotto l’incrocio, premiando la superiorità dei bianconeri che avrebbero potuto anche raddoppiare prima dell’intervallo.

Nel secondo tempo, Juric tenta di scuotere i suoi con i cambi, ma l’Atalanta continua a giocare in modo confuso e prevedibile. Lookman e Krstovic non incidono, mentre l’Udinese gestisce con ordine e carattere. Nemmeno l’ingresso di De Ketelaere e Bellanova cambia il copione: i friulani resistono e portano a casa un successo meritato, che rilancia le loro ambizioni e accentua le difficoltà dei bergamaschi.