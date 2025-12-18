Udinese, Ekkelenkamp: "Che emozione il gol al Napoli!". E svela una retroscena

Il centrocampista dell'Udinese Jurgen Ekkelenkamp, fresco "giustiziere" del Napoli di Antonio Conte, è intervenuto a Radio TV Serie A per parlare del suo inizio di stagione e del periodo dei friulani. Sulla vittoria contro gli azzurri propiziata da un suo gran gol, ha dichiarato: "Ero davvero felice, sia per la vittoria sia perché ho segnato il mio primo goal quest’anno ed è stato anche un gran gol.

Segnare in quel modo e sbloccare la partita è stata indubbiamente un’emozione forte, soprattutto dopo i due goal annullati. Io ero felice per il primo goal in campionato, eravamo tutti molto felici. Ho esultato subito perché non avevo paura di essere in fuorigioco. Durante il periodo del Covid passavo le giornate fuori da casa mia allenandomi sui tiri dalla distanza e provando conclusioni del genere".