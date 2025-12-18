Ricordate quando Mkhitaryan disse "Inter ingiocabile"? Oggi entra nel vocabolario

L'Osservatorio della Lingua Italiana ha selezionato quelle che sono le parole più significative del 2025 entrate nell'uso comune. La Treccani nel Libro dell'anno ha inserito anche la parola "ingiocabile", con la seguente definizione: "Detto di atleta o di squadra così forte che non ci si può giocare contro; imbattibile". L'Istituto dell'Enciclopedia Italiana ha deciso di inserire questa parola per omaggiare Jannik Sinner, tennista numero 2 del mondo che ha fatto esultare tutta l'Italia più e più volte con i suoi successi: alla mente di tutti gli appassionati tornano le affermazioni agli Australian Open, a Wimbledon e alle ATP Finals di Torino.

Impossibile però non pensare però a Henrikh Mkhitaryan, divenuto famoso, suo malgrado, per aver risposto così la scorsa stagione dopo il 3-0 sul Monaco a una domanda sulla possibilità di incontrare Milan o Juventus negli ottavi di finale di Champions League: "Secondo me non ci deve interessare tanto, siamo l'Inter e se giochiamo al nostro gioco siamo ingiocabili". Questa frase è poi stata utilizzata dai tifosi delle altre squadre, soprattutto sui social, per prendere in giro l'armeno e i nerazzurri dopo le delusioni in semifinale di Coppa Italia contro il Milan, in campionato, chiuso alle spalle del Napoli, ma soprattutto in Europa, quando a Monaco il PSG rifilò un 5-0 agli uomini di Inzaghi.