Raspadori-Roma non è fatta, ma il ritorno in Serie A è probabile: è derby con la Lazio

vedi letture

Giacomo Raspadori piace alla Roma, che cerca un attaccante utilizzabile anche sulla trequarti: lo racconta oggi Repubblica, mettendo in evidenza come Gasperini sia da tempo immemore un estimatore dell'attaccante, che sua volta non vuole correre il rischio di perdere la Nazionale. Può nascere un derby: a lui sta pensando anche la Lazio, dove Sarri lo schiererebbe come "falso nove". I discorsi sono stati avviati per un prestito con diritto di riscatto, sempre considerando che l’Atletico Madrid, la scorsa estate, lo ha prelevato dal Napoli per 22 milioni di euro più bonus.

Nonostante le difficoltà all’Inter, pure Davide Frattesi ha molto mercato: Spalletti, che lo ha apprezzato in Nazionale, lo vorrebbe alla Juventus. L’ipotesi di uno scambio con Khéphren Thuram è velocemente tramontata, ma l’interesse dei bianconeri resiste. C’è però concorrenza: dovesse riuscire a cedere Baldanzi, la Roma farebbe un tentativo, e anche il Napoli resta attento.