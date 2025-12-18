Inter, Bisseck: "Napoli favorito per lo Scudetto, ma anche noi abbiamo ottime possibilità"

La domanda che tutti si pongono è chi vincerà lo Scudetto, ma la risposta è ancora sconosciuta. Yann Bisseck, difensore tedesco dell'Inter, ne ha parlato a Sport1: "Probabilmente la risposta cambia in base a chi lo chiedi. Certo, il Napoli, in quanto campione in carica, è uno dei favoriti, ma noi siamo l'Inter e siamo in cima. Il Milan sta andando bene. Ma se facciamo il nostro lavoro, abbiamo ottime possibilità di vincere il titolo".

Quanta pressione c'è? "La pressione è enorme, perché siamo una squadra davvero forte. Ma dobbiamo tenerla a bada. Considerando come è andata la scorsa stagione senza titoli, sarebbe ovviamente importante vincerne qualcuno ora".