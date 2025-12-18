Inter, Chivu ammette: "Noi e il Milan non meritavamo di essere qui, ci hanno fatto un regalo"

L’Inter vuole vincere la Supercoppa italiana, ma sa di essere a Riyadh per una competizione che, in altri tempi, non avrebbe avuto diritto a giocare. Ne ha parlato, in conferenza stampa alla vigilia della semifinale con il Bologna, il tecnico nerazzurro Cristian Chivu: “Abbiamo ambizione di vincere, il nuovo format ci permette di essere qui e vogliamo approfittarne. Probabilmente non meritavamo di essere qui, a noi e al Milan hanno fatto un regalo. Vogliamo giocarcela fino in fondo e non pensare al passato”.

Campioni e… i primi dei perdenti. Chivu non ha messo in discussione il format - anzi, ha detto di voler puntare a vincere un trofeo -, ma è oggettivo che, delle quattro squadre presenti in Arabia Saudita, solo due vi arrivino da vincitrici. Cioè dallo status che, per decenni, ha legittimato la partecipazione alla Supercoppa: campioni d’Italia (Napoli) e vincitori della Coppa Italia (Bologna). L’Inter si è qualificata con il secondo posto in campionato, il caso del Milan è ancora più particolare: i rossoneri sono volati in Arabia Saudita da finalisti perdenti della scorsa Coppa Italia, in una stagione nella quale hanno chiuso il campionato al nono posto in classifica. Se la Supercoppa, come si dice, fa parte dell’annata sportiva precedente, c’è ben poco da festeggiare.

E il futuro? Il format a final four, introdotto per la prima volta in Italia nel 2023, è finalizzato soprattutto alla visibilità internazionale e va confermato di anno in anno, non è fisso. Nel 2026 potrebbe, per esempio, tornare in discussione: sicuramente la Supercoppa non si giocherà in Arabia Saudita. Il contratto prevede un’altra edizione entro il 2028, ma l’anno prossimo il Paese ospiterà la Coppa d’Asia tra dicembre e gennaio, e non ha particolare interesse ad altre competizioni. La location è ancora da definire: se dovesse spuntarla una nazione estera - si parla molto degli Stati Uniti - e dovesse essere altrettanto interessata alla formula a quattro (in Arabia Saudita è prevista da contratto), il format potrebbe rimanere questo. Se invece non dovesse avere interesse, o la Supercoppa dovesse giocarsi in Italia - non è escluso -, si tornerebbe al vecchio format a due. Senza regali.