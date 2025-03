Atalanta, Carnesecchi ammette: "Scudetto non è una parola tabù nello spogliatoio..."

L'Atalanta ci crede! La parola Scudetto non è più un tabù all'interno dello spogliatoio nerazzurro. Marco Carnesecchi, portiere della Dea di Gasperini, intervistato da La Repubblica, lancia la sfida all'Inter (prossimo avversario di campionato) e al Napoli di Antonio Conte. Domani al Gewiss Stadium di Bergamo la super-sfida contro l'Inter capolista con l'estremo difensore atalantino che ci crede.

"Lo sapevamo dall’inizio che avremmo potuto puntare molto in alto, solo che finché giochi una partita dopo l’altra non ci pensi. Ora però sì, la parola scudetto nello spogliatoio circola, anche se non ancora con tutta la chiarezza del mondo. Tanto, se anche battessimo l’Inter domani probabilmente non saremmo primi. È l’ultimo chilometro: non è il momento di lanciare lo sprint, ma di posizionarci bene" le parole di Carnesecchi.

Ma come la sta preparando l'Atalanta? "Gasperini non ci sta dicendo cose diverse dal solito. Per noi è importante l’Atalanta, più che gli avversari. Puntiamo su noi stessi. Noi giochiamo sempre per vincere: neanche con il Real e il Barcellona ci siamo messi lì dietro ad aspettare". Insomma, l'Inter è avvisata.