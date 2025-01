Atalanta, Carnesecchi: "Col Napoli non ci è mancata la prestazione, che è stata di livello alto"

Marco Carnesecchi, portiere dell'Atalanta, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro lo Sturm Graz: "Sto passando un momento fantastico, ma credo sia dovuto alle grandi prestazione della squadra. I miei compagni stanno rendendo al massimo. Penso che l'importante sia trovare un equilibrio per far bene, sto passando un bellissimo momento ma spero che non sia il più bello. La Champions League mi ha permesso di fare uno step mentale, di capire determinate partite, ti porti dietro un'esperienza importante. Devi essere collegato 90 minuti al 100%, mi dà una grossa mano, è un allenamento veramente importante, ti permette tantissimo di alzare il livello".

Ha passato un mese in cui è sempre stato decisivo. Con Juve e Napoli non è riuscito a determinare, quanto le fa rabbia?

"È una cosa che mi ha dato tanto fastidio, ma come è successo a inizio stagione, non riuscivo a trovare una forma mentale mia. Ma bisogna subito voltare pagina".

Come analizza questo momento?

"Stiamo facendo prestazioni di alto livello, non sposta tanto i nostri equilibri, sia con il Napoli che con la Juve la prestazione non è mai mancata. Quando non riesci ad eccellere e riesci a non perdere è importante. Lo scorso anno è stato uno dei più importanti, ho imparato in campo la gestione emozionale, il saper subentrare. Rui Patricio è un ragazzo speciale, un atleta speciale, ci stiamo aiutando parecchio. L'importante domani sarà farci trovare pronti, speriamo che sia una partita bella da vedere, che sia una partita che ci porti delle buone energie anche per le prossime".