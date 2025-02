Atalanta, che crollo: appena due vittorie nelle ultime dieci partite

Due vittorie nelle ultime dieci gare tra campionato e coppe. Quella col Bologna sarà pure il minore dei mali, come ribadito da Gian Piero Gasperini al termine del match, ma dopo una prima parte di stagione i numeri dell'Atalanta hanno subito una netta inversione di tendenza. Nel quarto di finale contro i rossoblù non è mancata la prestazione, ma ancora una volta è arrivata la rete su palla inattiva, una condanna che impone riflessioni e che impedisce alla Dea di conquistare la semifinale di Coppa Italia.

Poca lucidità anche nel far gol a fronte delle occasioni create. Aspetto sottolineato soprattutto da Gasperini in conferenza stampa: "Abbiamo creato alcune situazioni, non è un buon periodo, in questo momento non siamo così prolifici, nel tiro e nell'ultimo passaggio, probabilmente è una situazione momentanea".