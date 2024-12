Atalanta, De Roon glissa sullo scudetto: "Vittoria difficile, ma non ci stiamo pensando"

Marten De Roon, centrocampista dell'Atalanta, ha rilasciato un'intervista a DAZN dopo la vittoria conquistata in casa della Roma.

Ci credete allo Scudetto?

“No non ci stiamo ancora pensando. Bove sta meglio, abbiamo pensato tutti a lui e volevo cominciare con questo. Non parliamo di Scudetto ma di partita in partita. Vogliamo continuare così, la squadra credere negli obiettivi e nel suo modo di giocare. Anche qui a Roma la partita è stata difficile ma la vittoria alla fine ci da tanta carica”.

Come ti senti?

“Sono onorato di ricevere un riconoscimento dalla città di Bergamo. Questo mi dà affetto e mi fa emozionare. Il legame con la città e i tifosi è qualcosa di speciale. Questa benemerenza è qualcosa di enorme e devo preparare il discorso”